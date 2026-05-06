LG Uplus Aktie
WKN: 804355 / ISIN: KR7032640005
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: LG Uplus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
LG Uplus wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 402,35 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Uplus ein EPS von 386,00 KRW je Aktie vermeldet.
LG Uplus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.843,19 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.748,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1716,87 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 1221,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15.718,31 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15.451,75 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Uplus Corp
|
06.05.26
|Ausblick: LG Uplus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: LG Uplus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)