Ausblick: LG Uplus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LG Uplus wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 402,35 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Uplus ein EPS von 386,00 KRW je Aktie vermeldet.

LG Uplus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.843,19 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.748,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1716,87 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 1221,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15.718,31 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15.451,75 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at