Ausblick: LG Uplus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Uplus öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 286,36 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Uplus ein EPS von -135,000 KRW je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.753,21 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Uplus für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.917,58 Milliarden KRW aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1313,27 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 871,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 15.504,74 Milliarden KRW, gegenüber 14.625,20 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at