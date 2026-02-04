LG Uplus Aktie

LG Uplus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 804355 / ISIN: KR7032640005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: LG Uplus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Uplus öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 286,36 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LG Uplus ein EPS von -135,000 KRW je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.753,21 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Uplus für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.917,58 Milliarden KRW aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1313,27 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 871,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 15.504,74 Milliarden KRW, gegenüber 14.625,20 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LG Uplus Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu LG Uplus Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LG Uplus Corp 15 680,00 -3,39% LG Uplus Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen