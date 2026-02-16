LGI Homes Aktie

LGI Homes

WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: LGI Homes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LGI Homes äußert sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,960 USD aus. Im letzten Jahr hatte LGI Homes einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 489,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LGI Homes einen Umsatz von 557,4 Millionen USD eingefahren.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,72 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

