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WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: LGI Homes legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LGI Homes äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 483,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei LGI Homes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 489,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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