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WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LGI Homes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,723 USD. Das entspräche einer Verringerung von 14,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,850 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 396,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 438,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,88 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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