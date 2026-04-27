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WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: LGI Homes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LGI Homes wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 88,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 6,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 328,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 351,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 USD aus. Im Vorjahr waren 3,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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