Ausblick: LGPhilips LCD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LGPhilips LCD stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LGPhilips LCD für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,132 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,70 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LGPhilips LCD einen Umsatz von 3,99 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,81 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,16 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at