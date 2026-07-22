LG.Philips LCD Aktie
WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: LGPhilips LCD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
LGPhilips LCD stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LGPhilips LCD für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,132 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,70 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LGPhilips LCD einen Umsatz von 3,99 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,81 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,16 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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