LG.Philips LCD Aktie

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WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: LGPhilips LCD zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LGPhilips LCD wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,004 USD. Dies würde einen Gewinn von 97,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem LGPhilips LCD -0,180 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll LGPhilips LCD 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,96 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LGPhilips LCD 4,18 Milliarden USD umsetzen können.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,452 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,04 Milliarden USD, gegenüber 18,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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