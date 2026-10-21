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WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: LGPhilips LCD zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LGPhilips LCD lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,174 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LGPhilips LCD in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,291 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,32 Milliarden USD, gegenüber 18,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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