Ausblick: Li Auto A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Li Auto A wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,833 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 21,90 Milliarden CNY für Li Auto A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,56 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 CNY, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 132,45 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at