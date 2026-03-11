Ausblick: Li Auto A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Li Auto A wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,208 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Li Auto A 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 29,08 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 6,16 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 CNY im Vergleich zu 1,05 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 116,85 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 20,07 Milliarden USD.

