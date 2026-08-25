Li Aut a Aktie
WKN DE: A2P93Z / ISIN: US50202M1027
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Li Auto A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Li Auto A veröffentlicht am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,805 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 26,26 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 4,18 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,430 CNY, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 31 Analysten durchschnittlich auf 121,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,62 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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