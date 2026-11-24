Li Aut a Aktie
WKN DE: A2P93Z / ISIN: US50202M1027
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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: Li Auto A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Li Auto A wird am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,721 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 27,19 Milliarden CNY für Li Auto A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,82 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,891 CNY, gegenüber 0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 112,41 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,62 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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