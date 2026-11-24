Li Auto wird am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,365 HKD. Dies würde einen Verlust von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Li Auto -0,340 HKD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,90 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,71 Milliarden HKD aus.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,214 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 34 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 131,56 Milliarden HKD, gegenüber 121,81 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net