WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050

Experten-Erwartungen 11.03.2026 09:06:00

Ausblick: Li Auto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das prognostizieren Analysten für die Li Auto-Bilanz.

Li Auto wird am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,135 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,79 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 32,40 Milliarden HKD aus - das entspräche einem Minus von 32,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,88 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 31 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 HKD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,09 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 32 Analysten von durchschnittlich 129,98 Milliarden HKD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 156,63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

