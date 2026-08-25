Ausblick: Li Auto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Li Auto wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,408 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Li Auto noch 0,550 HKD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,39 Prozent auf 30,55 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,63 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 HKD, gegenüber 0,570 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 140,78 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 121,81 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at