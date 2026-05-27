Li Auto Aktie
WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Li Auto stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Li Auto wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,002 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 HKD je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,63 Prozent auf 25,05 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,72 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,948 HKD, gegenüber 0,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 37 Analysten auf durchschnittlich 151,79 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 121,81 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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