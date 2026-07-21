Liberty Energy Aktie
WKN DE: A2DQR0 / ISIN: US53115L1044
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Liberty Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,085 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Liberty Energy noch 0,430 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,98 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,35 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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