Ausblick: Liberty Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liberty Energy wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,173 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Liberty Energy nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 881,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 943,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,064 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at