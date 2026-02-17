Ausblick: Liberty Latin America gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Liberty Latin America wird am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,035 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,13 Milliarden USD – ein Minus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Latin America 1,15 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,927 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -3,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,46 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at