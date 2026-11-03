Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2H9HN / ISIN: BMG9001E1021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Liberty Latin America wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,224 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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