Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liberty Latin America wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,087 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,224 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,39 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net