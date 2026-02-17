Liberty Latin America Aktie
Ausblick: Liberty Latin America legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Liberty Latin America gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,097 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Liberty Latin America ein EPS von -0,900 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,53 Prozent auf 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Latin America noch 1,15 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,820 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,46 Milliarden USD.
