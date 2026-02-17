Liberty Latin America Aktie

WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Liberty Latin America legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Liberty Latin America gibt am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,097 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Liberty Latin America ein EPS von -0,900 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,53 Prozent auf 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Latin America noch 1,15 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,820 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,46 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Liberty Latin America Ltd Registered Shs -C- When Issued 7,98 2,31%

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

