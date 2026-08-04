Ausblick: Liberty Latin America legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Liberty Latin America stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD – ein Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Latin America 1,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,021 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,060 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at