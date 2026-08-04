Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Liberty Latin America stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD – ein Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Liberty Latin America 1,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,021 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,060 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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