Ausblick: Liberty Latin America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Liberty Latin America wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,005 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 99,76 Prozent erhöht. Damals waren -2,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Liberty Latin America soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,092 USD, gegenüber -3,060 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4,35 Milliarden USD im Vergleich zu 4,44 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at