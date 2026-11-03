Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Liberty Latin America wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Liberty Latin America für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,014 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Liberty Latin America 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,14 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Liberty Latin America 1,11 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -3,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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