Ausblick: Liberty Latin America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Latin America wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,035 USD. Dies würde einen Gewinn von 96,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Liberty Latin America -0,900 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,13 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,927 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,42 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at