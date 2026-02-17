Liberty Latin America Aktie
ISIN: BMG9001E1104
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Liberty Latin America wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,035 USD. Dies würde einen Gewinn von 96,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Liberty Latin America -0,900 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,13 Milliarden USD aus – eine Minderung von 1,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Liberty Latin America einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,927 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,42 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: Liberty Latin America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Liberty Latin America informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Liberty Latin America Ltd Registered Shs -B-
|9,50
|-11,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.