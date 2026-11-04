Liberty Media a Aktie
WKN DE: A3ERSY / ISIN: US5312297717
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Liberty Media A legt Quartalsergebnis vor
Liberty Media A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,562 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Media A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Liberty Media A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahr waren 2,15 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 4,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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