Ausblick: Liberty Media A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Liberty Media A lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,375 USD aus. Im letzten Jahr hatte Liberty Media A einen Verlust von -0,990 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 33,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,55 Milliarden USD gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,42 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,65 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at