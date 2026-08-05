Ausblick: Liberty Media A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Liberty Media A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,249 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Liberty Media A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 955,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at