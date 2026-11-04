Liberty Media Aktie

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WKN DE: A3ERTA / ISIN: US5312297550

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Liberty Media präsentiert Quartalsergebnisse

Liberty Media wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,561 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,24 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 4,76 Milliarden USD, gegenüber 4,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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