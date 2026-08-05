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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Liberty Media stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liberty Media präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,250 USD aus. Im letzten Jahr hatte Liberty Media einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Liberty Media in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 953,8 Millionen USD im Vergleich zu 1,34 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 4,72 Milliarden USD im Vergleich zu 4,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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