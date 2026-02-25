Ausblick: Liberty Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Liberty Media wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,378 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,990 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 32,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,17 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 4,42 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,65 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at