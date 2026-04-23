Lifco Ab Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CN22 / ISIN: SE0015949201
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Lifco Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Lifco Registered lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,09 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,84 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,25 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 SEK, gegenüber 8,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 30,22 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,25 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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