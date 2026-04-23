Lifco Ab Registered Shs Aktie

Lifco Ab Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CN22 / ISIN: SE0015949201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lifco Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Lifco Registered lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,09 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,84 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,25 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 SEK, gegenüber 8,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 30,22 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,25 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lifco Ab Registered Shs

mehr Nachrichten