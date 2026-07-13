Ausblick: Lifco Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lifco Registered wird am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,91 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,98 Prozent auf 7,64 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,94 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,71 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,00 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 30,48 Milliarden SEK, gegenüber 28,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at