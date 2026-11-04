Ausblick: Life Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Life Insurance gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 9,92 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Life Insurance 7,99 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.398,53 Milliarden INR – ein Minus von 41,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life Insurance 2.403,92 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,28 INR, gegenüber 45,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 10.454,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.813,03 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net