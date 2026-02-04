Ausblick: Life Insurance legt Quartalsergebnis vor

Life Insurance lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Life Insurance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 16,79 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 17,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Life Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 1.204,94 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.028,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 40,61 Prozent verringert.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 80,71 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 76,40 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9.553,34 Milliarden INR, gegenüber 8.886,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

