Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Aktie
WKN DE: A3DM11 / ISIN: INE0J1Y01017
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Life Insurance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Life Insurance wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,28 INR. Das entspräche einer Verringerung von 35,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 30,10 INR erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1.706,86 Milliarden INR aus – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Life Insurance einen Umsatz von 2.422,63 Milliarden INR eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 81,38 INR, gegenüber 76,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 9.761,82 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8.886,72 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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