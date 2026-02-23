Ausblick: Life Time Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Life Time Group gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Life Time Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 740,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,64 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,99 Milliarden USD, gegenüber 2,62 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at