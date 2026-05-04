Life Time Group Holdings Aktie

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WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Life Time Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Life Time Group öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,338 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Life Time Group noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,56 Prozent auf 787,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Life Time Group noch 706,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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