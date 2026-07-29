Ausblick: Life Time Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Life Time Group wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,374 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Life Time Group 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 845,8 Millionen USD – ein Plus von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life Time Group 761,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie, gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,34 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at