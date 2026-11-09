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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Life360 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Life360 äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,056 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Life360 0,060 AUD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 171,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 190,3 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,434 USD, gegenüber 0,920 AUD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 673,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 759,1 Millionen AUD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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