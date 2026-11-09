Life360 Aktie
WKN DE: A40EPB / ISIN: US5322061095
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Life360 legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Life360 wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,156 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 41,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 171,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 673,2 Millionen USD, gegenüber 489,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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