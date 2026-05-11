Ausblick: Life360 legt Quartalsergebnis vor

Life360 wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 USD gegenüber 0,030 AUD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 137,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 165,1 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,437 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 AUD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 663,7 Millionen USD, gegenüber 759,1 Millionen AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at