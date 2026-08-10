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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Life360 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Life360 wird am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,028 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 AUD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 156,5 Millionen USD für Life360, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 180,1 Millionen AUD erzielt wurde.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,447 USD, gegenüber 0,920 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 671,8 Millionen USD im Vergleich zu 759,1 Millionen AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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