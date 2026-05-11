Ausblick: Life360 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life360 wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,003 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Life360 in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 137,3 Millionen USD im Vergleich zu 103,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 663,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at