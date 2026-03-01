Ausblick: Life360 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Life360 veröffentlicht am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 141,1 Millionen USD für Life360, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 177,1 Millionen AUD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,336 USD je Aktie, gegenüber -0,030 AUD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 486,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 563,2 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

