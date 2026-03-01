Ausblick: Life360 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Life360 wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,264 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Life360 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 140,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 115,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 486,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 371,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

