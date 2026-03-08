LifeMD Aktie
WKN DE: A2QP24 / ISIN: US53216B1044
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: LifeMD gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LifeMD wird am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass LifeMD im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,066 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,020 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll LifeMD mit einem Umsatz von insgesamt 45,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,68 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,213 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 234,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
