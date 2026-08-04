LifeMD Aktie

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WKN DE: A2QP24 / ISIN: US53216B1044

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: LifeMD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LifeMD lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,146 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 62,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei LifeMD für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 49,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,273 USD im Vergleich zu 0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 222,0 Millionen USD, gegenüber 194,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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