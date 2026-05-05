LifeMD Aktie
WKN DE: A2QP24 / ISIN: US53216B1044
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: LifeMD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LifeMD wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,206 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LifeMD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,66 Prozent auf 48,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,201 USD im Vergleich zu 0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 223,6 Millionen USD, gegenüber 194,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LifeMD Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: LifeMD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: LifeMD gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: LifeMD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu LifeMD Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|LifeMD Inc Registered Shs
|5,09
|1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.