Ausblick: LifeMD verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LifeMD wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,206 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LifeMD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,66 Prozent auf 48,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,201 USD im Vergleich zu 0,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 223,6 Millionen USD, gegenüber 194,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at